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على خشبة «أبو الفنون» اختتمت امس الاول الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت الدولي الـ 43 للكتاب بعرض «ديودرامي» حمل عنوان «الرميكية وملك أشبيلية». ألفت العرض وأخرجته د. هيفاء السنعوسي أستاذة الأدب والتحليل النفسي بجامعة الكويت بمشاركة من المملكة المغربية تمثلت بالمنشد سليم ابو ماليك والفنان مصطفى شنوف والفنانة حجرية اعمارة. وتناولت المؤلفة قصة الشاعر الملك المعتمد بن عباد ملك إشبيلية وزوجته اعتماد الرميكية مستعرضة لقطات من حياتهما وذكرياتهما وهما في سجنهما بمدينة أغمات المغربية بعد سقوط عرشه على يد زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين. وبهذه التوليفة الفنية من التمثيل والإنشاد والشعر والسرد التاريخي وصل قطار معرض الكتاب إلى محطته الأخيرة في رحلته الكويتية بعد أن قدم مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية المصاحبة لانطلاقته في الـ 14 من الشهر الحالي.وشهد المعرض سلسلة من الندوات بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة منها ديوان المحاسبة للتعريف والتوعية بدور الديوان في المجتمع ووزارة النفط في تعريفها لمشروع الثقافة البترولية والأمانة العامة للأوقاف التي عرفت بتاريخ التراث المعماري لمساجد الكويت القديمة. كما شهد المعرض عددا من الفعاليات الأدبية كالامسيات الشعرية والقصصية لأدباء محليين وخليجيين وعرب وندوات حول فن المسرح والنقد المسرحي وأمسية تكريم الأديب الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل. واستقطبت أيضا دورة تدريبية في الترجمة الأدبية بالتعاون مع جمعية المترجمين الكويتية على مدار ثلاثة أيام عددا من المهتمين للتعرف على ماهية الترجمة الأدبية وتحدياتها مركزة على ترجمة النصوص النثرية كالقصة القصيرة والرواية.وشهد المعرض كذلك العديد من ورش العمل الخاصة بالأطفال حرصت على تنمية جوانب فنية وابداعية في الزوار الصغار.

