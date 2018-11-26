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قام قسما اللغة العربية والتربية الإسلامية بمدرسة الكويت الإنكليزية بتنظيم رحلة إلى المعرض الدولي للكتاب، حيث قام طلاب الصف السابع بالتجول بين دور النشر المختلفة.

وقالت إدإراة المدرسة في تصريح صحفي أن تلك الزيارة تأتي إيمانا منها بدور القراءة الحرة في إثراء عقول النشء، وحرصا منها على غرس حب القراءة في قلوب شباب المستقبل.

كذلك فإن إدارة المدرسة تحرص كل الحرص على القيام بجولات إلى الأماكن والمواقع الثقافية والتراثية بدولة الكويت لكي يطلع عليها الطلبة والطالبات لاكتساب المزيد من المعرفة والخبرة، وسوف تتبع تلك الزيارة عدد من الجولات المقبلة.

