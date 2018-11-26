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«فن تربية الأبناء» نظمتها دار العثمان


شهد مركز البروميناد الثقافي يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 محاضرة جماهيرية بعنوان «فن تربية الأبناء» من تقديم د. أيوب الأيوب، نظمها مشروع خذ بيدي - المنبثق من ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان - والذي يهدف إلى تنمية ودعم المجتمع وذلك بتقديم محاضرات في مختلف المجالات والنواحي بالتعاون مع أفضل المحاضرين والجهات المتخصصة. وفي وسط أجواء اجتماعية قام د. أيوب الأيوب بشرح مفصل عن كيفية وأدوات وجوانب فن تربية الأبناء والتعامل معهم وتوضيح دور الأسرة في نشأة الأبناء من خلال محاور رئيسة: التمسك بالثوابت والمرونة في المتغيرات، تربية لا انتقام، تربية الحب الصعب، المدرب والشرطي في البيت، التربية بالتوازن، التربية بالحب وسر المفاجآت السارة. وفي نهاية الدورة كرّم مشروع «خذ بيدي» د. أيوب الأيوب على جهوده وتعاونه مع إدارة المشروع متوجهين له بالشكر والتقدير.


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