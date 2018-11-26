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بغداد الوكالات: أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد من لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت بعض محافظات البلاد إلى 21، إضافة لعشرات المصابين، كما اضطر الآلاف إلى النزوح عن منازلهم في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان إن الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة واسط تسببت بوفاة 11 شخصا، ما يرفع ضحايا السيول خلال يومين إلى 21 قتيلا.

وقبل ذلك، ذكرت وزارة الصحة الجمعة أن عشرة مواطنين قتلوا بسبب السيول الجارفة، خمسة منهم في محافظة صلاح الدين، واثنان في محافظة ذي قار، وواحد في محافظة ميسان، وواحد في محافظة البصرة، وواحد في محافظة واسط.

من جهته، قال قائمقام قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين إن خمسة آلاف شخص من سكان قرية الحورية التي اجتاحتها السيول فجر السبت اضطروا لترك منازلهم بسبب الأمطار والسيول.

وأعلن مركز الإعلام الأمني العراقي أن قيادة العمليات المشتركة وجهت وحداتها العسكرية لمساعدة العائلات المحاصرة جراء السيول في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ووصلت السيول إلى الموصل وكركوك وعدد من المحافظات الجنوبية، لتعلن السلطات حالة الاستنفار القصوى في عدد من المناطق، ومنها ديالى. في حين باتت مخيمات النزوح في محافظة نينوى في خطر ما دفع المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى دعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

من جهته، كشف قائمقام قضاء الفاو جنوبي البصرة، وليد الشريفي، عن تعرض 70 في المئة من القضاء للغرق من جراء السيول المدمرة، التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات وتشريد المئات.

وأوضح أن ما يزيد على 150 منزلا تعرض للغرق، حيث بلغ ارتفاع المياه نحو 50 سم في تلك المنازل من جراء موجة الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة، التي شهدها الفاو، مساء السبت.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حجم المأساة، إضافة إلى غرق الشوارع والمنازل والسيارات من جراء السيول.

وكشفت أزمة السيول الجديدة حجم الإخفاق الإداري المصحوب بفساد مالي في عمل الحكومات المحلية للمحافظات المنكوبة.

وعلى مدى عقد من الزمن، لم تنجح هذه الحكومات في إنشاء سدود تجنب السكان ويلات الهجرة القسرية وغرق ممتلكاتهم، رغم أن محافظة واسط على سبيل المثال، تجتاحها السيول كل عام بشكل متكرر. كما أخفقت الحكومات المركزية في مراقبة ومحاسبة المتسببين في عرقلة مشاريع إعادة الإعمار الذي من المفترض أن يقود إلى إغلاق ملف مخيمات النزوح خصوصا عن محافظة نينوى، لكن الملف مازال مفتوحا وخيام النازحين غرقت بالكامل في فصل مأساوي جديد على سكان الخيام.

