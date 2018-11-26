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عواصم الوكالات: استهدفت غارات جوية أمس مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل تكفيرية مسلحة غرب مدينة حلب للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد هجوم بـ«غازات سامة» اتهمت دمشق وموسكو الفصائل بشنه وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «استهدفت طائرات حربية يُرجح أنها روسية مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية غرب مدينة حلب».وأشار الى أنها «الغارات الأولى منذ اعلان الاتفاق الروسي التركي» في 17 سبتمبر حول انشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل جزءاً من محافظة ادلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وأتت الغارات الجوية غداة اصابة أكثر من مئة شخص بحالات اختناق في حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، اثر تعرض المدينة لقصف بـ«غازات سامة» وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري.

واتهمت روسيا، حليفة دمشق «مجموعات ارهابية» في المنطقة المنزوعة السلاح باستخدام أسلحة كيماوية تحتوي على غاز الكلور في قصف مدينة حلب.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف «وفقاً للمعلومات الأولية التي تم تأكيدها خصوصاً من أعراض التسمم البادية على الضحايا فانّ القذائف التي أطلقت على مناطق سكانية في حلب كانت تحتوي على الكلور».

ونفى تحالف من الفصائل المعارضة في ريف حلب ومحافظة ادلب المجاورة استهداف مدينة حلب بقذائف تحتوي على «غاز الكلور» مؤكداً عدم امتلاكه أسلحة من هذا النوع. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المجموعات الجهادية الناشطة في المنطقة أيضا.وتصنف دمشق جميع الفصائل التي تقاتلها بانها «ارهابية».

وطالبت دمشق امس مجلس الأمن الدولي بادانة قصف مدينة حلب في شمال لسورية بـ«غازات سامة» وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».ونقلت سانا أن وزارة الخارجية وجهت رسالتين الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول «اعتداء التنظيمات الارهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب»، وطالبت فيهما «مجلس الأمن بالادانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الارهابية».

وذكّر كوناشينكوف بتحذيرات روسية متكررة مفادها أنّ متطوّعي «الخوذ البيضاء» في ادلب سينفذون اعتداءات كيماوية لاتهام النظام السوري بالمسؤولية عنها.ومتطوّعو «الخوذ البيضاء» هم أفراد الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة.

وشوهد في مستشفى في حلب مساء السبت عشرات المدنيين يعانون من صعوبة في التنفس الى المشفى، أغلبهم من النساء والأطفال والذين تمت معالجتهم بواسطة أقنعة تمدهم بالأوكسجين.

ورجح مدير الصحة في حلب أن يكون الغاز المستخدم من المجموعات الارهابية هو غاز الكلور طبقا للأعراض على المصابين». وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأحد الى «94 حالة اختناق في مشافي حلب تمت معالجة غالبيتها»، مشيرا الى «31 حالة ما تزال تعالج في المشافي لكن لا توجد حالات حرجة» ونقل عن مصادر في المدينة أن هناك «رائحة غاز الكلور» في المدينة.

وخلال سنوات النزاع الذي أدّى الى مقتل أكثر من 350 ألف شخص، اتُّهمت الحكومة السورية مراراً بتنفيذ هجمات كيميائية في مناطق تحت سيطرة الفصائل، الأمر الذي تنفيه دمشق.

