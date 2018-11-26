عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس عن تصفية الطيران الروسي للمسلحين الذين قصفوا مدينة حلب بالمواد الكيماوية ليل السبت. وقالت الوزارة ان القوات الجوية الروسية قصفت مواقع الارهابيين التي تم منها القصف بالذخائر الكيماوية مؤكدة أن الغارات أسفرت عن تدمير جميع الأهداف في المنطقة التي هاجم فيها المسلحون مدينة حلب. لكن موسكو حذرت من انه «توجد في سورية دلائل على تحضير المسلحين لتكرار الهجوم الكيماوي». من جهتها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قصف حلب من قبل المسلحين هو محاولة لتقويض عملية تطبيع الحياة في سورية ويتطلب ادانة غير مشروطة من المجتمع الدولي بأسره. وقالت زاخاروفا للصحافيين «ان قصف مدينة حلب المسالمة الذي نفذه الارهابيون والمسلحون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم هو محاولة لتقويض عملية تطبيع الحياة في سورية، ويتطلب ادانة غير مشروطة من المجتمع الدولي بأسره».

