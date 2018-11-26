عربيات ودوليات

بيروت - أ.ف.ب: قتل 47 مقاتلاً على الأقلّ من قوات سورية الديموقراطية «قسد» خلال يومين من الهجمات التي شنّها تنظيم «داعش» في شرق سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكان المرصد نقل في وقت سابق أنّ 24 مقاتلاً من هذه القوات قتلوا الجمعة والسبت. ثم أوضح أن الحصيلة ارتفعت بعد «ثلاث هجمات منفصلة شنها التنظيم» لافتا الى انها استهدفت قريتي البحرة وغرانيج اضافة الى منطقة قريبة من حقل التنك النفطي الذي تستخدمه «قسد» كموقع عسكري. وتشن قوات سورية الديموقراطية منذ سبتمبر هجوما على آخر جيب للتنظيم في شرق سورية، لكن تقدمها بطيء.

ويظهر «داعش» مقاومة شرسة في هذا الجيب غير البعيد من الحدود العراقية، ويشن على الدوام هجمات مضادة دامية دفاعا عن المنطقة التي يسيطر عليها في محافظة دير الزور.

