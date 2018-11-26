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لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا، وأصيب 17 آخرون، أمس، في انقلاب معدية تنقل المواطنين في الرياح البحيري بين قريتي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وقرية كوم شريك التابعة المركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وقال اللواء ضياء الدين قطب، رئيس مدينة الشهداء ان سعة القارب تتسع لـ8 عمال فقط، الا أن صاحب القارب والسائق قاما بتحميله بـ25 عاملا، وتم انقاذ 20 منهم، وتم انتشال جثث 5 عمال، وتم ايداع الجثث بمستشفى الشهداء، والمتوفون 3 من مركز الشهداء، و2 من مركز تلا،

وهم: عزة محمد عيد (25 عاما)، محمد السيد حسنين (16 عاما)، عبد الرحمن رضا شعير، (15 عاما)، داليا السيد عبد الرحمن (15 عاما)، وعبد الكريم بسيوني محمد (50 عاما)،

جميعهم يقيمون قرية بشتامي بمحافظة المنوفية وتم نقلهم الى مستشفيات المنوفية.

في تطور آخر، أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكما باعدام 9 متهمين، وخففت أحكام أخرى الى السجن المؤبد بحق 6 آخرين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد 10 أعوام، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهما في قضية اغتيال النائب العام، على قرار ادراجهم بقوائم الارهابيين، وأيدت قرار الادراج لمدة 3 سنوات، كما قضت محكمة جنايات القاهرة يوليو العام الماضي، باعدام 28 متهما، لادانتهم باغتيال النائب العام.

واغتيل بركات في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه قرب منزله بمنطقة مصر الجديدة شمال شرقي العاصمة القاهرة في يونيو 2015.

ووجه للمتهمين آنذاك ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وحيازة مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها.

يذكر أن وزير الداخلية السابق، مجدي عبدالغفار، اتهم، في وقت سابق، جماعة الاخوان الارهابية بالتخطيط والتنفيذ لحادثة اغتيال بركات.

