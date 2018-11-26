عربيات ودوليات

غزة الوكالات: رفضت حركة «حماس» أمس شرطين اسرائيليين لتثبيت التهدئة، وهما اقامة منطقة عازلة قرب السياج الحدودي يمنع دخول الفلسطينيين اليها ووقف حفر الأنفاق الهجومية.

في غضون ذلك قال موقع «واللا» الاخباري العبري ان حالة من خيبة الأمل تسود أجهزة الأمن الاسرائيلية بسبب تواصل مسيرات العودة والمواجهات في قطاع غزة. وقال الموقع العبري انه وبالرغم من أن مواجهات يوم الجمعة الماضي لم تشهد مقتل فلسطينيين لكن الوضع في غزة لا يزال هشا ومتوترا. ورغم الأجواء الباردة والماطرة شارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر وفق تقديرات اسرائيلية في مسيرات العودة واستمرارها وبمشاركة كثيفة يثير قلقا وخيبة أمل لدى أجهزة الأمن الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل تسعى الى وقف التظاهرات مقابل ادخال الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في غزة، والسماح بادخال ملايين الدولارات من قطر لدفع رواتب العاملين في القطاع.

على صعيد متصل توجه أمس وفد من حركة «فتح» الى القاهرة للتشاور مع الجانب المصري بشأن ملف المصالحة مع حركة «حماس» والذي ترعاه مصر.وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان مصر تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق المصالحة الوطنية من خلال تطبيق شامل وتدقيق وتدريجي لاتفاق 2017 القاضي بعودة الحكومة الى غزة وممارسة مهامها. وأضاف أن لا مبرر لحركة «حماس» لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل شامل. وأنهى وفد «حماس» لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين بشأن عدة ملفات، أبرزها المصالحة الفلسطينية، التهدئة مع اسرائيل، العلاقات الثنائية مع مصر.

