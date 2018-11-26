عربيات ودوليات

عدن - الوكالات: شهد محيط الحديدة في غرب اليمن غارات مكثّفة بينما دارت اشتباكات متقطعة عند أطرافها الشرقية والجنوبية امس رغم دعوة الامم المتحدة للحفاظ على السلام في المدينة بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون والمتمردون وأحد السكان. وقال المسؤولون في القوات الموالية للحكومة ان طائرات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تشن غارات متواصلة على خطوط امداد المتمردين عند المدخل الشمالي لمدينة الحديدة وفي مناطق اخرى تقع الى جنوبها.

وذكر أحد السكان أن أصوات الاشتباكات المتقطعة تسمع بشكل متواصل الأحد في الأحياء السكنية القريبة من الأطراف الشرقية الجنوبية للمدينة المطلة على البحر الاحمر.

من جهة ثانية أعلن الجيش اليمني «استكمال تحرير مديرية الظاهر» جنوبي غرب محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي. وقال مصدر عسكري يمني، ان قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وادارة الأمن في اطار عملية عسكرية واسعة وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. وأضاف المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «الجيش وفي اطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ».وأكد المصدر أن «المعارك مستمرة حتى عقبة مران حيث يستعد الجيش اليمني لدخول مديرية حيدان لاستعادتها من الانقلابيين الحوثيين».

