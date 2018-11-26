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لبنان.. الحريري يشيع أجواء تفاؤلية


أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن امله في ان يتم التوصل الى حلّ لأزمة تشكيل الحكومة وقال: «في نهاية المطاف انا متأكد اننا سنصل الى حلّ، ويجب ان نصل الى حلّ، وعلى الجميع ان يعي ان الدستور اللبناني هو الذي يجمعنا». وأضاف: «ان الكلام اليوم عن لبنان والاستقلال يذكرنا بقول الوالد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بان الوطن ليس فندقا يقصده المواطن لعدة أيام ومن ثم يغادره، الوطن هو وطن. فكلنا للبنان ولبنان لنا جميعا، لذلك علينا حمايته أحيانا من بعض مواطنيه، ومن الفساد والهدر والمخدرات وكل الموبقات التي تحصل فيه».


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