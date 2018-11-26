عربيات ودوليات

لندن الوكالات: حذرت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية من «اتفاق بريكست الكارثي» سيسمح للاتحاد الأوروبي بتدمير بريطانيا، مشيرة الى أن «المفاوضين بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قادوا البلاد إلى نقطة أن عدم الخروج أو عدم التوصل لاتفاق افضل من الوضع الحالي»، ولفتت الى أنه «في بروكسل سيتلقى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي صدمة تعيدهم إلى الواقع نظرا لبنود الاتفاق القاسية التي ستوافق عليها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي و27 رئيسا لحكومات دول الاتحاد».

ورأى دانيال هينان في مقاله كتبه بالصحيفة أن «الاتفاق الذي انتهى إليه المسار ليس انتصارا ولا يمثل سوى اتفاق تضطر إليه دولة مهزومة تحت وطأة الاضطرار»، لافتا الى ان «بريطانيا ستكون خاضعة لجميع تكاليف والتزامات عضوية الاتحاد الأوروبي دون حق تصويت أو صوت أو حق في الاعتراض» واضاف «بموجب الاتفاق ستدير بروكسل سياسة بريطانيا التجارية والاقتصادية وبعض عناصر نظامها الضريبي».

