عربيات ودوليات

لندن- د. ب. أ: دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس الشعب البريطاني بصورة مباشرة في «خطاب إلى الأمة» إلى حشد التأييد للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .وقالت ماي إن «الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية - اتفاق يعمل من أجل مصلحة بلدنا بأكمله وشعبنا بأكمله، سواء كان تصويتك بـ «الخروج» أو «البقاء»، مشددة على أن الاتفاق يفي بنتيجة الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وفي معرض الإعراب عن فوائد الاتفاق، قالت ماي إنه يسمح لبريطانيا «باستعادة السيطرة على حدودنا، من خلال وضع حد لحرية حركة الاشخاص إلى الأبد» وكانت الهجرة موضوعا رئيسيا في حملة استفتاء خروج بريطانيا. وأوضحت أن الاتفاق يسمح بأن «نستعيد السيطرة على أموالنا، من خلال وضع حد للمدفوعات السنوية الضخمة إلى الاتحاد الأوروبي»، وتوفير موارد لصالح دائرة الصحة الوطنية التي تعاني من ضائقة مالية - وهو وعد آخر خلال حملة الاستفتاء. كما أشادت رئيسة الوزراء بالاتفاق لأنه يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على القوانين ويتيح لبريطانيا إبرام الصفقات التجارية الخاصة بها.

في المقابل انتقدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغيون خطاب ماي ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ستورغيون القول في تغريدة «لا أقول ذلك باستخفاف، ولكن لايوجد شيء في هذا الخطاب اليائس حقيقي» .وأضافت «هذا اتفاق سيئ، تحركه خطوط رئيسة الوزراء الحمراء المدمرة للذات والتودد المستمر للجناح اليمينى فى حزبها».وأوضحت» يتعين على البرلمان البريطاني رفض الاتفاق ودعم بديل أفضل».

