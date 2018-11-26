عربيات ودوليات

باريس الوكالات: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس انه لامجال للعنف في بلاده منتقدا منظمي الاحتجاجات الذين هاجموا قوات الأمن وغيرهم من المواطنين.وأعرب ماكرون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الشكر «لقوات الأمن على تطبيق القانون وعلى شجاعتهم ومهنيتهم» خلال التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد. وقال ماكرون «عار على الذين هاجموا قوات الامن وعار على أولئك الذين أساءوا لمواطنين آخرين وصحافيين وعار على أولئك الذين حاولوا ترهيب المسؤولين المنتخبين» مؤكدا انه «لا مجال لهذا العنف في فرنسا».وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات بجميع أنحاء فرنسا مشيرة إلى اصابة نحو 19 شخصا بينهم أربعة ضباط للشرطة في صدامات وقع القسم الأكبر منها في جادة الشانزليزيه وسط باريس.

وقالت الوزارة إنه تم القبض على 35 شخصا خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وتم احتجاز 22 آخرين لدى الشرطة. وواجهت الشرطة في العاصمة المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود. وأقام محتجون ملثمون في وسط المدينة حواجز

ودمروا أثاثا وألقوا القرميد ومواد أخرى على الشرطة.وحاول المتظاهرون الذين كانوا يرتدون سترات صفراء اختراق الحواجز والوصول إلى قصر الإليزيه مقر الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تم تعيينها كمنطقة يحظر فيها الاحتجاجات. وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستنر للصحافيين إن حوالي ثمانية آلاف متظاهر شاركوا في المظاهرات في باريس، من بينهم خمسة آلاف في شارع الشانزليزيه الشهير.وشهدت فرنسا على مدار أيام احتجاجات وحصار مؤسسات من قبل متظاهرين يرتدون السترات الصفراء ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة لشاحنة مشتعلة في الشانزليزيه. ووصف كاستنير الحركة بأنها «مُضعفة».واجتذبت الاحتجاجات الأسبوع الماضي حوالي 283 ألف شخص إلى الشوارع في شتى أنحاء فرنسا.ومنذ ذلك الحين يتم تنظيم المظاهرات بشكل رئيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مؤيدي الحركة التي ليس لها قائد واضح.

