عربيات ودوليات

100 عام مضت على انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث شهد هذا الشهر احتفالات عظيمة في أستراليا، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة. وأرسلت ألمانيا مسؤولين رفيعي المستوى الى فرنسا للاحتفال بهذه المناسبة، لتؤكد مجدداً على المصالحة بين البلدين. لكن حقيقة أن المصالحة الفرنسية الألمانية لم تحدث حتى عانت أوروبا من حرب مدمرة أخرى توضح كيف يمكن أن يكون السلام هشاً، لاسيما عندما يكون القادة السياسيون قصيري النظر كما هم في الغالب.

وقد عنون المؤرخ الاسترالي الشهير كريستوفر كلارك كتابه للعام 2012 والذي يتناول أسباب الحرب العالمية الأولى بـ «The Sleepwalkers» (السائرون نياماً). ويقول الكتاب أنه عبر مزيج من العمى المتعمد، والرضا التام، والعناد الشديد، أخضع زعماء أوروبا بلدانهم لصراع مرير دمر جيلاً كاملاً.

الواقع أنه كان ينبغي أن يكون واضحا، في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الأولى، أن التصنيع وثورة النقل قد حولتا مسار الحرب. فحرب القرم (من 1853-1856) لديها أكثر من مليون ضحية، أما الحرب الأهلية الأميركية (من 1861-1865) فقد أسفرت عن أكثر من 600 ألف قتيل.

ورغم تلك التجارب المريرة تمسكت أوروبا بمقولة المنظر العسكري كارل فون كلوزويتز بأن الحرب ماهي الا «استمرار للسياسة ولكن بوسائل أخرى». وهكذا استمرت السياسة على شكل حرب، ما أسفر عن 20 مليون من العسكريين والمدنيين.

ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً لإيقاظ هؤلاء السائرون نياماً. ففي السنوات التي أعقبت الهدنة، فشل زعماء أوروبا في تجاوز الانقسامات التي خلقتها الحرب العالمية الأولى، حيث كانت التوترات بين الفرنسيين والألمان سبباً في زعزعة الاستقرار بشكل خاص.

وقد انعكس هذا الفشل في الهدنة نفسها، التي فرضت متطلبات قاسية للغاية على ألمانيا، بما في ذلك مليارات الدولارات من أموال التعويضات المستحقة في وقت واجهت فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة. وفي الوقت نفسه، كانت الرقابة الدولية ضعيفة للغاية، حيث ظلت عصبة الأمم صامتة الى حد كبير أمام التطورات الخطيرة كاعادة تسليح أدولف هتلر لأراضي راينلاند. كما لم يساعد رفض مجلس الشيوخ الأميركي الانضمام لعصبة الأمم في عام 1919 - وبالتالي لمبادئ الأممية والتعددية التي روج لها الرئيس وودرو ويلسون على تهدئة الأمور.

والأهم من ذلك أن السبب وراء اندلاع الحرب العالمية الثانية كان السماح للقومية الاستمرار بالتقرح. فقد ظل رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو قومياً بعمق، ومعادٍ لألمانيا بشدة. لكن في حين قد يكسبك التصرف مثل كليمنصو الحرب (خاصة اذا كان هناك قوة مثل الولايات المتحدة حاضرة لتقديم مساعدة حاسمة)، الا أنه لا يمكنه المساعدة في كسب السلام. فالقومية الشديدة بطبيعة الحال تؤدي الى الصراع.

واليوم، هناك زعيم عالمي كبير وهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصرف الى حد كبير مثل كليمنصو. الأمر الذي قد يترتب عليه عواقب وخيمة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أيضا بالنسبة لأوروبا. ورغم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يحتضن «المبادئ الويلسونية» التي يرفضها ترامب، الا أنه، وكما أظهرت فترة ما بين الحربين، ما لم يتم قبول القواعد والمبادئ الأساسية من قبل الجميع، لا يمكن للمؤسسات التي تقوم عليها أن تستمر.

وقد أنجزت الحرب العالمية الثانية ما لم تستطع أن تنجزه الحرب العالمية الأولى: فقد أنهت حقبة الهيمنة الأوروبية العالمية. وفي حين نمت أوروبا وازدهرت منذ العام 1945، الا أنها لم تستعد مكانة القيادة العالمية التي كانت تتمتع بها بلدانها الرئيسة في السابق. وهذا يترك الاتحاد الأوروبي اليوم تحت رحمة ولايات متحدة جديدة رفضت التعددية واحتضنت القومية.

بطبيعة الحال، فان الكثير من المخاطر التي تواجهها أوروبا تقع داخل حدودها الخاصة. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يرفض الكثيرون تحذيرات ماكرون - أو بشكل أكثر واقعية التاريخ - في الوقت الذي يقاومون فيه جهود رئيسهم ارتداء عباءة التعددية.

والخطر اليوم هو أن تعيد الأجيال التي لم تعرف الحرب انتاج سلسلة الأحداث التي تؤدي اليها. ويتجلى هذا الخطر من خلال الاحتجاجات الأخيرة «بالسترات الصفراء» في فرنسا ضد فرض ضريبة بيئية على الوقود. وكان من المقرر أيضا أن تكون الاحتجاجات توبيخًا أوسع لماكرون، الذي يلقي كثيرون باللوم عليه في انخفاض قوتهم الشرائية.

ربما يعتقد المتظاهرون أنهم يتصرفون بروح الثورة الفرنسية عام 1789 ، وهي روح يحييها الفرنسيون دوريًا في سياسات بلادهم. لكنهم في الواقع يعيدون تمثيل ثلاثينيات القرن الماضي، بحركاتهم الاحتجاجية اليمينية والميليشيات.

هذا لا يعني أنه لايوجد ما يشتكي منه المواطنون الفرنسيون - ولا سيما الشباب منهم. فقد ظلت البطالة مرتفعة للغاية لفترة طويلة. ورغم أن فرنسا قد نجت الى حد كبير من ارتفاع معدلات عدم المساواة في الدخل في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، الا أن التفاوتات النظامية منتشرة.

لكن الحقيقة هي أن الرفض العاطفي لأي شخص أو مؤسسة وان كان ارتباطه بعيداً بـ «النخب» المعروفة - بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسة والنقابات العمالية - يفسح المجال للديماغوجيين من الشعوبيين للصيد في الماء العكر. والتاريخ واضح تمام الوضوح بشأن المخاطر التي تنشأ عندما يقوم هؤلاء الديماغوجيون باعتلاء السلطة.

لقد تغير العالم بشكل كبير خلال القرن الماضي. وأصبحت اقتصاداتنا متداخلة بشكل أعمق من أي وقت مضى، وقد يؤدي نطاق الدمار الهائل الذي يمكن أن تحدثه أسلحة اليوم الى بعض التشابه في ضبط النفس.

ولكن، وكما تبين من رئاسة ترامب الجانحة - بما في ذلك تحديه التحالفات القديمة والمواقف النووية المتهورة - أن الهياكل التي أنشأناها للحفاظ على السلام بعيدة كل البعد عن كونها مضمونة. فباحتضان السكان في جميع أنحاء الغرب للأفكار القومية والشعبوية، أصبحنا نرقص مرة أخرى على حافة البركان.

بقلم : دومينيك مويسي

مستشار أول في معهد «مونتين»وفي باريس

Project Syndicate

