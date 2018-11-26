دوليه

حقق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية فوزه الرابع تواليا والـ 12 في 13 مرحلة من بطولة إيطاليا، وجاء على ضيفه سبال الخامس عشر 2-0 أول من امس، فيما تقدم إنتر موقتا الى مركز الوصيف بتغلبه على فروزينوني 3-0.

وبدا يوفنتوس مرتاحا في مباراته التي تسبق مواجهة فالنسيا الإسباني غدا على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، حيث سيسعى لتعويض خسارته في الجولة السابقة على ملعبه أمام مان يونايتد الإنكليزي 1-2.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 37 نقطة في الصدارة.وتألق حارس الضيوف السنغالي ألفرد غوميس وصد تسديدة البرازيلي دوغلاس كوستا التي أطلقها من خارج المنطقة (26)، قبل أن يفتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بكرة لعبها من لمسة واحدة من داخل المنطقة الى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف، متطاولا لتمريرة طويلة تلقاها من ضربة حرة من يمين المنطقة نفذها البوسني ميراليم بيانيتش (28).ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري الى 9 وفي جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد الى 10 ،(50). ثم عزز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني متابعا من داخل المنطقة الى قلب الشباك كرة سددها كوستا وارتدت من يدي الحارس غوميس، بعد لعبة متقنة من رونالدو من يسار المنطقة (60).

وتقدم إنتر الى مركز الوصيف موقتا، بفوزه على فروزينوني 3-0. على ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو، نجح إنتر في العودة الى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام أتالانتا في المرحلة الماضية 1-4 منهيا سلسلة من سبعة انتصارات. وتنتظر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي أياما صعبة، لأنه مدعو لزيارة لندن الأربعاء من أجل مواجهة توتنهام على «ويمبلي» في دوري أبطال أوروبا حيث سيضمن اللحاق ببرشلونة الإسباني الى ثمن النهائي في حال تعادله، كونه يتقدم على سبيرز بفارق 3 نقاط مع أفضلية المواجهة المباشرة (1-2 ذهابا).ثم على إنتر التفرغ للاختبارين المحليين الحاسمين ضد روما ويوفنتوس اذا ما أراد الاحتفاظ بأمل المنافسة على لقب الدوري، لاسيما أنه يتخلف حاليا بفارق 8 نقاط عن «السيدة العجوز». وافتتح السنغالي بالدي كيتا التسجيل لأصحاب الأرض (10). وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بكرة رأسية الى يمين الحارس سبورتييلو (57). وسجل كيتا الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له (82) بكرة أرضية الى يسار الحارس. ومني روما بهزيمته الأولى في ملعب أودينيزي منذ عام 2011 بسقوطه 0-1.

