دوليه

حقق توتنهام فوزا كبيرا على ضيفه تشلسي 3-1 في دربي لندن ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي، ليكبده خسارته الأولى هذا الموسم محليا وينتزع المركز الثالث على حسابه.

ولم يتمكن الفريق الأزرق من أن يحذو حذو المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي والثاني ليفربول، اللذين حققا انتصارين صريحين، في البقاء من دون خسارة هذا الموسم. وبات توتنهام ثالثا برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وخمس نقاط عن المتصدر سيتي. في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الأولى بعد ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، وبات رابعا مع 28 نقطة.وفي مباراة سريعة على ملعب ويمبلي حفلت بالفرص الخطرة من الفريقين، سجل أهداف توتنهام ديلي ألي (8)، وهاري كين (16) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (54)، مقابل هدف للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو (85).

وشكل توتنهام الخطورة الأولى على المرمى برأسية لكاين التقطها حارس مرمى تشلسي الإسباني كيبا أريسابالاغا (4)، ليرد عليها مواطن الأخير ألفارو موراتا بتسديدة من داخل المنطقة علت عارضة حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس بعد أقل من دقيقة.وكسر توتنهام التعادل في الدقيقة الثامنة، عندما نفذ إريكسن ركلة حرة متقنة من الجهة اليمنى، حولها ديلي ألي رأسية داخل المرمى لامست أصابع كيبا قبل أن تخترق الشباك بقوة. ووجد أغلى حارس في العالم نفسه مباغَتا أمام التسديدة الصاروخية التي أطلقها كين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، ولم يرها سوى داخل شباكه بعدما أعاق زميله المدافع البرازيلي دافيد لويز زاوية رؤيته. ورد تشلسي عبر تسديدة قوية من البرازيلي ويليان بعد اختراق لمنطقة الجزاء (20)، لم تكن بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى لوريس. وبدأ تشلسي الشوط الثاني بضغط كبير في محاولة لتقليص الفارق، وكانت له محاولة خطرة من ويليان علت العارضة (52). الا أن توتنهام رد سريعا، باختراق سريع لسون من منتصف الملعب راوغ خلاله مدافعين، وسجل ببراعة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة بيسراه على يمين كيبا. وعلى رغم الفرص، انتظر تشلسي حتى الدقيقة 85 ليسجل جيرو برأسية قوية مستفيدا من عرضية الإسباني سيزار أسبيليكويتا.

