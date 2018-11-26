دوليه

عزز بوروسيا دورتموند صدارته مؤقتا بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه، بتحقيقه فوزه التاسع وجاء على مضيفه ماينتس 2-1 أول من أمس السبت في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا، فيما زاد الضغط على المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بتعادل بايرن ميونيخ البطل مع ضيفه فورتونا دوسولدورف 3-3.

واحتفظ دوتموند بسجله كالفريق الوحيد من دون خسارة، وابتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط. وتغلب اينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوغسبورغ 3-1.

وعلى ملعب أوبل أرينا، انتهى الشوط الأول من المباراة بين ماينتس وضيفه بوروسيا دورتموند بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة سجل ماركو رويس هدف التقدم للضيوف بكرة أرضية في وسط المرمى (66).الا ان رد أصحاب الأرض لم يتأخر، اذ سجل السويدي روبن كوينسون هدف التعادل بعد ثلاث دقائق.وأعاد البولندي لوكاس بيتشيك التقدم لبوروسيا دورتموند بتسديدة الى الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس روبن زينتنر فارتدت الكرة من بطن العارضة الى داخل المرمى (76).

وعلى ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، سقط بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية في فخ التعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف وصيف القاع 3-3 على رغم تقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين في بداية المباراة.

