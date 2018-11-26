دوليه

عانى باريس سان جرمان حامل اللقب بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لكنه واصل تحليقه وخرج منتصرا على ضيفه تولوز 1-0 أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، ليتحضر بشكل جيد للمواجهة المصيرية في دوري الأبطال ضد ليفربول الإنكليزي.

وخرج سان جرمان من مباراته أمام جماهيره بانتصاره الرابع عشر من أصل مبارياته الـ14 بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، معززا بذلك الرقم القياسي الذي حطمه هذا الموسم لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الفرنسي.

ويدين سان جرمان بفوزه الى الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد، رافعا رصيد فريقه الى 42 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن ليون الثاني مؤقتا بعد فوزه الجمعة على سانت اتيان 1-0، فيما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة بعد أن عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة العاشرة تواليا، وتحديدا منذ تغلبه على غانغان 2-1 في الأول من سبتمبر.

ونجح موناكو وصيف البطل في تحقيق فوزه الأول منذ تغلبه في المرحلة الافتتاحية على نانت، وجاء على حساب مضيفه كاين بفضل الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة حرة، مانحا تييري هنري فوزه الأول كمدرب بعد أن خلف البرتغالي ليوناردو جارديم منتصف الشهر الماضي.

