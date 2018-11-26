دوليه

تأجلت مباراة اياب نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، الموازية لدوري أبطال أوروبا، من أول من امس الى أمس بعد تعرض حافلة فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لاعتداء من قبل جماهير الغريم المحلي ريفر بلايت خلال توجهها الى ملعب الأخير «مونيمونتال» لخوض اللقاء. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية الى أن زجاج الحافلة تحطم ما أدى الى إصابة بعض لاعبي بوكا الذي كان تعادل على أرضه 2-2 في لقاء الذهاب في 11 اكتوبر الماضي، بعد أن تقدم فيه مرتين.وقرر اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» في بادىء الأمر تأجيل انطلاق المباراة لساعة حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، ثم اضاف ساعة وربع حتى الـ 19,15 (22,15 ت غ)، قبل أن يتوصل في النهائي لقرار تأجيلها يوماً بسبب الوضع النفسي والبدني للاعبي بوكا.

