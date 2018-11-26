دوليه

قرر سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي المصري توقيع عقوبة مالية مغلظة على حسام عاشور قائد الفريق؛ نظرا لما بدر منه عقب مباراة الوصل الإماراتي الأخيرة التي شهدت اعتراضه على حكم المباراة. كما قرر عبدالحفيظ توقيع غرامة مالية أخرى على مؤمن زكريا، لاعب الفريق؛ بسبب غيابه عن مران الفريق أول من امس دون الحصول على إذن من الجهاز الفني. وتعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد زعبيل ليتأهل الوصل الإماراتي لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال بمجموع المباراتين حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

