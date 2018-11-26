محلية

انتهى القسم الأول من دوري الدرجة الممتازة مع صافرة نهاية مباراة القادسية مع الشباب التي استكملت أول من أمس بعد توقفها في الدقيقة 39 يوم 9 نوفمبر الحالي بسبب سوء الأجواء الجوية. وحصلت الأندية على فرصة لاعادة ترتيب أوراقها بسبب التوقف لخوض المباريات الدولية للمنتخبات، لكن كل الدلائل تشير الى أن جدول ترتيب الفرق لن يشهد تغييرات جذرية مع انطلاق القسم الثاني غداً الثلاثاء.

فالكويت المتصدر بـ 23 نقطة والذي لم يذق طعم الخسارة وصاحب أقوى هجوم وأقوى دفاع، لا يبدو أنه مستعد للتنازل عن القمة والتخلي عن لقبه الخامس عشر في تاريخه والثالث على التوالي. ورغم أن الأبيض تعرض لهزة في بداية الموسم بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية وما رافق هذا الخروج من انهاء خدمات المدرب الفرنسي هوبير فيلود، الا أن الفريق حافظ على رباطة جأشه وواصل نتائجه القوية على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه القديم الجديد محمد عبدالله.

ويملك عبدالله قائمة تزخر بالنجوم في كل المراكز من حراس المرمى الى المهاجمين، مروراً بخطي الوسط والدفاع، ويمكن للمدرب الدخول بتشكيلة والاحتفاظ بأخرى بالقوة ذاتها على مقاعد البدلاء، مع الاشارة الى أن العاجي جمعة سعيد هو «المحرك الأساس» لخط المقدمة دون اغفال دور النجم فيصل زايد والهداف صابر خليفة، والتذكير بوجود بعض السلبيات في الخط الخلفي، تجاوزها الأبيض بسبب قوة خطي وسطه وهجومه.

وواجه الكويت منافسة قوية من السالمية الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، ويتشارك معه بعدم الخسارة في المباريات التسعة التي خاضها في القسم الأول.

وأثبت السماوي في مباراته الأخيرة مع الكويت بالذات والتي انتهت بالتعادل 1 - 1 أن لديه جدية في المنافسة على اللقب، وربما ينتظر أي تعثر من الأبيض لينقض على الصدارة، خصوصاً أن الفريق الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي ميلود حمدي يملك هجوماً قوياً بقيادة السوري فراس الخطيب الهداف التاريخي للدوري الكويتي.

ويبتعد السالمية بفارق 4 نقاط عن العربي صاحب المركز الثالث والذي يمكن اعتبار وجود في هذا المركز نجاحاً كبيراً للمدرب السوري حسام السيد، رغم أنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن كاظمة الرابع والقادسية الخامس. الأخضر بدأ الموسم محاطاً بمشاكل عدة وأجواء من التشاؤم بسبب العقوبة المفروضة عليه وحرمانه من التعاقدات، فخاض منافسات الدوري بلا أجانب في الوقت الذي سمح للأندية بالتعاقد مع 5 محترفين.

العربي لا يملك الأسماء اللامعة في تشكيلته الحالية باستثناء لاعب أو اثنين، لكنه في المقابل اعتمد على الروح التي لطالما اشتهر بها من يرتدي القميص الأخضر، بينما تعامل مدربه السوري مع الفريق على طريقة «الجود بالموجود» وغيّر أسلوب اللعب بالاعتماد على 5 مدافعين، الا أن التحدي الأكبر الذي ينتظره هو البقاء في مركز قريب من المقدمة مع احتدام المنافسة في القسم الثاني والذي يستهله الفريق بعد غد بمواجهة قوية مع غريمه التقليدي القادسية صاحب المركز الخامس بالتساوي مع كاظمة الرابع.

ولا شك أن هذا المركز لا يرضي طموح الأصفر صاحب الـ17 لقباً والذي احتكر هو والكويت ألقاب المسابقة في السنوات الأخيرة، ومع أن القادسية الذي يدربه الروماني ايوين مارين يملك أسماء محلية لامعة جداً، الا أنه تعرض لـ 3 هزائم احداها من الكويت المتصدر والذي يبعد عنه بفارق 7 نقاط. ويدرك مارين ولاعبوه أنهم مطالبون بالفوز في كل المباريات المقبلة كي لا يقفوا موقف المتفرج على الأبيض وهو يحرز اللقب الثالث على التوالي.

ويتساوي كاظمة مع القادسية بالنقاط مع أفضلية بفارق الأهداف، لكن البرتقالي الذي يخوض موسمه الثاني تحت اشراف مدربه البرتغالي المخضرم أنطونيو أوليفيرا لم يصل بعد الى الصورة المطلوبة مع الاعتراف بأنه قدم عروضاً قوية واستحق نتائج أفضل في بعض اللقاءات التي تعثر فيها.

ويأتي النصر سادساً في المنطقة الدافئة برصيد 11 نقطة، ويبدو أن هدفه هذا الموسم سيكون البقاء في هذه المنطقة، وهو الهدف ذاته الذي يسعى اليه التضامن السابع (8 نقاط)، فيما تتصارع فرق الشباب (5 نقاط) والفحيحيل (4 نقاط) والجهراء (نقطتين) لتجنب الهبوط الى دوري الدرجة الأولى.

