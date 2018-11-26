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نال فريق eleven للهواة لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة لكرة قدم الصالات للسيدات التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع على صالة مركز شباب القصور ضمن فعاليات المهرجان الرياضي النسائي للهيئة. وتمكن فريق eleven من احراز اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على نادي سلوى الذي احتل المركز الثاني وحل فريق نادي العيون ثالثاً. وأشاد مراقب ادارة الرياضة للجميع بالهيئة وليد سلطان بمستوى البطولة ومشاركة 12 فريقاً يمثلون الأندية الرياضية النسائية وفرق الهواة مشيراً الى أن مستوى البطولة يمكن البناء عليه للمساهمة في تطوير مستوى كرة القدم النسائية بالكويت.

