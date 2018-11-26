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جنى المنتخب الكويتي اول من امس ثلاث ميداليات متنوعة للفرق والفردي للسيدات والرجال في ختام منافسات البطولة العربية للرماية الشاملة الـ14 التي شارك فيها اكثر من 200 رياضي ورياضية يمثلون 10 منتخبات عربية.

وتوج الرامي احمد العفاسي بالمركز الاول والميدالية الذهبية بمنافسات الدبل تراب فردي وجاء القطري حمد المري بالمركز الثاني ومواطنه مسعود العذبة بالمركز الثالث.

واحرز المنتخب الكويتي المكون من احمد العفاسي وسعد المطيري وجراح الشوالي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الدبل تراب فرق وجاء المنتخب القطري بالمركز الاول والمنتخب العماني بالمركز الثالث. وفي منافسات البندقية 10 امتار هوائي مختلط فئة شباب شابات حقق المنتخب الكويتي المكون من يارا الخلف وسعود السبيعي المركز الثالث والميدالية البرونزية وجاء المنتخب العماني بالمركز الاول والمنتخب القطري بالمركز الثاني.

واحتلت الكويت في ختام البطولة التي استمرت 10 ايام المركز الثالث بمجموع 13 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات وجاء المنتخب القطري بالمركز الاول بمجموع 18 ذهبية و14 فضية و15 برونزية فيما جاء المنتخب العماني ثانيا بمجموع 13 ذهبية و18 فضية و13 برونزية.

