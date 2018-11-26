محلية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب محمد الفضلي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية لفردي مبارزة السابر وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين للمبارزة التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي المميز الذي برهن على قدرة شباب الكويت الرياضي على تحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة ومتمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب محمد الفضلي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة.

من جانبه، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس ببرقية إلى لاعب المبارزة محمد الفضلي عبر فيها عن خالص تهنئته بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية. وقال الغانم في برقيته: إن إنجاز اللاعب الفضلي يعكس المستوى الحقيقي للشباب الرياضي الكويتي، متمنيا له ولباقي الرياضيين مزيدا من النجاحات والإنجازات في المحافل القارية والدولية.

وكان المبارز الواعد محمد الفضلي حقق إنجازاً رائعاً وغير مسبوق للمبارزة الكويتية بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات بطولة كاس العالم للناشئين.

واشاد رئيس اللجنة المشرفة على رياضة المبارزة عبدالله الوعلان بالجهود المضنية للاعب الفضلي الذي قدم أداء مميزا في كل مراحل البطولة والذي جاء في سلاح السابر لا سيما أن البطولة شهدت مشاركة اهم منتخبات العالم في هذه الرياضة.

وقال ان هذا الانجاز الكبير الذي تمثل باحراز الميدالية الذهبية الأولى للمنتخبات الكويتية في تاريخ مشاركاتهم في بطولات كأس العالم جاء بفضل الدعم اللامحدود للهيئة العامة للرياضة بقيادة مديرها د. حمود فليطح والذي تجسد باعتماد وتنفيذ الخطة الفنية المقدمة من الإدارة الفنية للجنة برئاسة المدير الفني للجنة عبدالكريم الشملان.

