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وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، محافظ حولي الفريق أول. م الشيخ احمد النواف لإمارة دبي فجر امس وذلك ليشهد فعاليات سباق أبوظبي للفورمولا 1 (جائزة الاتحاد للطيران الكبرى).

وحضر لاستقبال ممثل سمو ولي العهد كل من القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي والمستشار وليد الموسى وعدد من أعضاء القنصلية. وكان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تلقى دعوة من اخيه سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد لحضور حفل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والتي تقام على حلبة مرسى ياس في العاصمة ابوظبي.

