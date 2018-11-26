محلية

افتتح الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة اليابانية طوكيو المنتدى الثالث للرياضيين الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع لجنة التضامن الاولمبي.

ويأتي هذا المنتدى قبيل انطلاق اجتماعات اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «أنوك» برئاسة الفهد أيضا، تحضيرا لانعقاد الجمعية العمومية الثالثة والعشرين يومي الاربعاء والخميس المقبلين في طوكيو. وجذب المنتدى الذي يقام في المركز الوطني للتدريب في طوكيو 79 مندوبا من الرياضيين من 44 دولة آسيوية. وفي اشارة ايجابية على المساواة بين الجنسين، أعلن الفهد أن المشاركة توزعت على 40 رياضية و39 رياضيا. وقال رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي في اشارة الى خريطة الطريق الاستراتيجية التي وضعها رئيس اللجنة الاولمبية توماس باخ: «هذا يدل على أننا نتبع بشكل كامل الارشادات المذكورة في الاجندة الاولمبية 2020»، وتابع: «أعتقد أن الرياضيين هم قلب الحركة وكل ما نقوم به وكل ما نخطط له وننسقه هو توفير أفضل بيئة لرياضيينا للمشاركة في الألعاب الأولمبية وفي بلدانهم ومناطقهم وقاراتهم»، وأضاف: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا ولرؤية أننا حققنا الكثير من الأهداف. نريد أن تكون آسيا نموذجًا للقارات الأخرى».

