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احتل السالمية المركز الأول في فئة العمومي (فرق) فيما جاء الكويت في المركز الثاني ثم الساحل في المركز الثالث في ختام منافسات بطولة «سباق الطريق» التي نظمها اتحاد ألعاب القوى على مدى يومين واختتمت اول من امس.

وفي فئة العمومي (فردي) حل محمد سلمان من السالمية في المركز الاول تلاه حسين كمال من الكويت ثانيا في حين جاء المتسابق ابراهيم الظفيري من الجهراء في المركز الثالث.

وأسفرت منافسات فردي البراعم عن فوز سويد عبدالله (الساحل) بالمركز الاول وفيصل مهدي (الساحل) ثانيا وحمود الباز (كاظمة) ثالثا.

وعلى مستوى منافسات الفرق للبراعم حل الساحل اولا ثم كاظمة ثانيا في حين جاء الكويت فى المركز الثالث. وفي منافسات الاشبال للفردي جاء لاعب كاظمة صالح عقيل في المركز الاول ثم لاعب الساحل احمد عبدالناصر في المركز الثالث في حين حل لاعب الشباب كريم رضا في المركز الثالث. وحقق كاظمة المركز الاول في منافسات الاشبال للفرق تلاه القادسية بالمركز الثاني والجهراء بالمركز الثالث.

واما منافسات الناشئين الفردي فقد حقق لاعبو نادي الكويت المراكز الثلاثة الاول وهم حسين محسن اولا ثم جاسم محمد ثانيا وبدر محمد ثالثا. وفي فئة الناشئين (فرق) حقق الكويت المركز الاول في حين جاء كاظمة ثانيا ونادي القادسية ثالثا.

وفي منافسات فئة الشباب (فردي) فاز عبدالعزيز عبدالرازق من نادي الكويت بالمركز الاول ثم عبدالكريم شيخ من خيطان ثم مرضي خالد من نادي الساحل.

وحل الكويت اولا في فئة الشباب (فرق) تلاه كاظمة في المركز الثاني فيما جاء الساحل في المركز الثالث.

واشاد امين سر الاتحاد سيار العنزي بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الأندية المشاركون والذين قدموا مستوى مميزا على الرغم من كونها البطولة الافتتاحية للموسم. وأضاف العنزي «لقد نجحنا في اظهار هذه البطولة بالصورة المأمولة وتمكنا من تسجيل انطلاقة طيبة للموسم الرياضي والتي نتمنى ان تكون كما نرجو ونأمل». وأكد ان «ما قدمه اللاعبون المشاركون في مختلف الفئات من مستوى لافت يبشر بموسم حافل بتسجيل أفضل النتائج من قبلهم وعكس المستوى الحقيقي لأم الألعاب كما يطلق عليها».

