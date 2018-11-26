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توج الفارس راكان الحساوي بالجواد دنفر بطلا للجائزة الكبرى لاول بطولات نادي المسايل لقفز الحراجز للفئة المتقدمة على ارتفاع 135 سم دون اخطاء وتحقيق افضل الازمنة وجاء الفارس غازي الجريوي بالجواد بيتش هيل في المركز الثاني واحتلت الفارسة ابرار المسلم بالجواد كونر المركز الثالث.

وقام كل من مشاري العوضي رئيس نادي المسايل و د. ابراهيم الحمود عضو مجلس الادارة بتكريم الفائزين بالمراكز الاولى، فيما اعرب العوضي عن سعادته بنجاح البطولة الاولى والمشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات والحضور الجماهيري المميز.

واسفرت منافسات الفئة المتوسطة على ارتفاع 115 سم عن فوز الفارس سالم الوهابي بالجواد فوتيجيرل بالمركز الاول و الفارس عبد الله العوضي بالجواد فون رأسك بالمركز الثاني والفارس حمد الهاجري بالجواد لمبورغ هني بالمركز الثالث.

وفِي الفئة المتوسطة على ارتفاع 105 سم فاز الفارس جاسم الخلفان بالجواد دوندي بالمركز الاول والفارسة فاطمة الدريس بالجواد زاماليا بالمركز الثاني والفارس كريستين جونسون بالجواد شيري بالمركز الثالث. وفِي الفئة المبتدئة على ارتفاع 90 سم فازت الفارسة نورا البصري بالجواد اكسبان بالمركز الاول، وفي الفئة المبتدئة على ارتفاع 70 سم تفوقت الفارسة الجود الصباح بالجواد جوهانا ونالت المركز الاول.

