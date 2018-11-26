دوليه

أبقى العين على مطاردته للشارقة المتصدر بعد فوزه الصعب والمتأخر على مضيفه الاتحاد كلباء 2-1 أول من أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي. ويدين العين بفوزه السابع هذا الموسم الى الياباني تسوكاسا شيوتاني الذي سجل هدف الانتصار بتسديدة بعيدة رائعة في الدقيقة 89، بعدما كانت المباراة تتجه الى التعادل بهدف السويدي ماركوس بيرغ (41) مقابل هدف للاتحاد سجله الكولومبي تومي توبار اثر خطأ من المدافع محمد أحمد(54). وبقي العين في المركز الثالث برصيد 22 نقطة (تساويا مع الجزيرة الثاني) بفارق نقطتين عن الشارقة، وتراجع كلباء للمركز العاشر وله 11 نقطة.

