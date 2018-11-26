دوليه

أنهى الفيصلي سلسلة من تسع انتصارات متتالية لحامل اللقب الهلال، بتعادله وإياه 1-1 أول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي، والتي شهدت قلب التعاون تخلفه أمام الاتفاق 0-2، لفوز 4-2.

وفرض الفيصلي التعادل على ضيفه الهلال في الوقت القاتل من مباراتهما على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة. وتقدم الهلال بواسطة سلمان الفرج (79 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك الفيصلي التعادل في الدقيقة 90 عبر حسين القحطاني. ورفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة محافظا على الصدارة ولكن بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف الفائز الجمعة على الشباب 1-0، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة مثيرة، قلب التعاون تخلفه أمام الاتفاق الى فوز صريح. سجل للتعاون الكاميروني لياندر تاوامبا (30 و72 من ركلة جزاء) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (49 من ركلة جزاء) والبوروندي سيدريك أميسي (76)، بعدما كان الاتفاق قد تقدم عبر المصري حسين السيد (11) ومحمد الكويكبي (17). ورفع التعاون رصيده إلى 15 وتقدم للمركز السادس مع مباراة مؤجلة، بينما بقي الاتفاق على رصيده السابق 14 وتراجع للمركز السابع.

