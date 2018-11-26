دوليه

عزز الدحيل موقعه في صدارة دوري نجوم قطر بفضل فوزه على ملعب مضيفه الخور 1-0 أول من امس في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة. واستعاد السد موقعه في وصافة المسابقة بفوزه على مضيفه العربي 3-0.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز السيلية على ضيفه الغرافة 2-1. وعلى ستاد الخور سجل يوسف العربي هدف الفوز للدحيل في الدقيقة 35 من ضربة جزاء.ورفع الدحيل رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة وظل الخور في المركز قبل الأخير برصيد ثمان نقاط. وعلى ستاد حمد الكبير تقدم بغداد بونجاح بهدف للسد في الدقيقة السابعة ثم عاد بونجاح وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 47 قبل أن يختتم حسن خالد الهيدوس التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 49. ورفع السد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف الدحيل المتصدر.

