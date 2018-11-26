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قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حجز الطعن المباشر بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم.

ويذكر أن الطعن قدم بـ «عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك فيما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82) من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سقوط عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب».

كما قررت المحكمة الدستورية حجز الطعن الانتخابي على عضوية النائب وليد الطبطبائي والطعن على قانون تعارض المصالح إلى 12 ديسمبر للحكم.

وفي احداث جلسة امس طالبت هيئة الدفاع عن د. وليد الطبطبائي من هيئة المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادة 16 في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والانضمام الى طلبات رئيس المجلس رغم عدم حضور ممثل عن الاخير.

كما طالب الطاعن المحامي بدر باقر باسقاط عضوية الطبطبائي ويتمسك بمضمون كلمة سمو الامير حفظه الله ورعاه في مجلس الامة (فما قيمة أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية اذا تم تجاوزها) مؤكداً ان النواب نصبوا أنفسهم قضاةً في تحديد سبب التصويت على اسقاط العضوية، مقدما للهيئة صورة من قرار سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش قائلا: هل يعقل أن تستمر عضوية نائب سحبت جنسيته بحجة ان النواب عطلوا المادة 82 من الدستور بفضل التصويت على اسقاط واستمرار العضوية؟

ويذكر أن طعن تعارض المصالح اختصم فيه رئيس مجلس الأمة ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل بصفته، على اعتبار أنه يخالف المادة 32 من الدستور والتي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللائحة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وذلك من وجهين اثنين.

