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الحبس سنتان مع الشغل والنفاذ لمغرد متهم بالعيب بالذات الأميرية

مشعل عبدالله
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الإثنين 26 نوفمبر 2018

قضت محكمة التمييز بحبس  مغرد سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية امن الدولة على خلفية تهمة العيب بالذات الاميرية، من خلال تغريدات كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة العيب بالذات الاميرية من خلال كتابته تغريدات عبر «تويتر»، والطعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وتطاوله على مسند الامارة بأن نشر  العبارات المبينة في الأوراق في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي، كما أسندت إليه الإساءة عمدا لاستعمال احدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشر العبارات والالفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على الموقع المذكور.


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