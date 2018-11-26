دفتر أحوال

قضت محكمة المنازعات الأسرية الدائرة المدنية بالزام مواطن بأن يؤدي الى مواطنة حصتها المستحقة من ريع العقار حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغا قدره 10 آلاف دينار وما يجد منها بعد ذلك بواقع 325 ديناراً طالما بقي الدور الثاني من العقار مستأجرا بعقد الاجارة المؤرخ بدايته بـ 1/1/2015، والزامه بمصروفات الدعوى ومبلغ قدره ألف دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وتتلخص الدعوى عند قيام المواطنة بمطالبة طليقها بريع العقار المملوك لهما مناصفة بعد تأجيره وقبض قيمة الايجار الخاص به لحسابه الشخصي حارما منه المدعية حتى تاريخ اقامة دعواها ما حدا بالطالبة لإقامة دعواها وبدورها اقامت المواطنة دعواها وقدمت دفاعها المؤيد بالمستندات واستجابت محكمة المنازعات الأسرية الدائرة المدنية لدعوى المحامية دلال لافي المطيري واحالتها الى ادارة الخبراء للاستعانة بأحد خبرائها المختصين لاحتساب قيمة ريع العقار المبين وحتى تاريخ رفع الدعوى وتحديد نصيب الطالبة في هذا الريع عن تلك الفترة وما يستجد منها وقد اودعت الخبرة الموقرة تقريرها تنفيذا لحكم الاحالة الصادر من المحكمة الموقرة والذي انتهت فيه الى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ التي استولى عليها لحسابه الشخصي دونما وحق حق او مسوغ قانوني والمقضي بها بالحكم سالف البيان.

واشادت المحامية المطيري: بالحكم الصادر مقررة صدور قضائه وفق صحيح الواقع والقانون وانه اعاد الحق المسلوب والمغتصب لأصحابه حيث ان نصوص القانون المدني وما اوردته المادة 810 منه ومراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 952 نصت على احقيه من حرم من استغلال العين المملوكة له او الانتفاع به على الوجه الاكمل ان يطالب بريع ذلك العقار وما يستجد عنها من ايجارات.

