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براءة مواطنة من سب وقذف «فاشينيستا»

مشعل عبدالله
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الإثنين 26 نوفمبر 2018

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة من سب وقذف فاشنستا سعودية عن طريق نشر صورها بالانستغرام.
وكان الادعاء العام قد اسند الى المواطنة انها اساءت عمدا استعمال وسيلة الاتصال الهاتفية جهاز الهاتف بأن تعمد الاساءة والتشهير بالمجني عليها «فاشينيستا» بأن قامت بعرض صور لها على شبكة المعلوماتية عبر حسابها الخاص بموقع الانستغرام ونشرها وتداولها.
وحسب واقعة الدعوى فإن محامية الفاشنستا اكدت بالتحقيقات من انه في الزمان والمكان المبينين بصحيفة الاتهام تعرضت المجني عليها لاساءة استعمال الهاتف النقال عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي انستغرام من خلال الحساب بنشر صور المجني عليها دون علمها، وحيث انه بسؤال المتهمة بالتحقيقات انكرت التهمة المنسوبة لها.
وحضر المحامي عايد مهدي الرشيدي عن المتهمة امام المحكمة، مؤكدا ان اوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على صحة الاتهام المسند اليها وحيث ان تحريات المباحث اسفرت انه بالبحث حول صاحب الحساب في برنامج التواصل الاجتماعي الانستغرام تعذر عليهم التوصل الى مستخدم الحساب.


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