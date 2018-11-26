دفتر أحوال

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة «حداق» من الصيد داخل جون الكويت عبر شباك غير قانونية.

و قد اسند للمتهم انه قام وآخرون مجهولون بالصيد داخل جون الكويت وهي من الاماكن التي يحظر صيد جميع الكائنات البحرية بها باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة وقاد سفينة صيد من غير ترخيص من الجهة الادارية المختصة وقام بالصيد بشباك غير قانونية وهي «عدة ليخ نايلون أحادي الشعيرة».

وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهدت به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بانه في يوم الواقعة واثناء قيامهم بجولة تفتيش في منطقة جون الكويت شاهدوا المتهم ومجهولين يقومون بالصيد بواسطة شباك غير قانونية وهي عدة ليخ نايلون احادي الشعيرة، وعليه قام بالتوجه اليهم وطلب هوياتهم فقرروا له بأنهم لا يحملون هويات وبأنهم سيحضرون الى المركز ورفض المتهم تسليم عدة الصيد وقرر بان المتهم ومرافقيه لم يحضروا الى المركز وعليه قام بتحرير مخالفة المتهم بعد استخراج هويته من مخالفات سابقة.

وحضر المحامي ناصر البشير عن المتهم مؤكدا ان تحريات المباحث لا تعتبر دليلا بذاته على ثبوت الاتهام من قبل المتهم وانها هي مجرد رأي لصاحبها يحتمل الخطأ والصواب وخلو اقوال الشهود من ثمة سند لما قرراه من ان المتهم قام بارتكاب التهم موضوع الاوراق.

