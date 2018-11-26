دفتر أحوال

أصيب عاملان بجروح وكسور يعملان في احد المخازن على طريق السالمي اثر انهيار ارفف تحوي اجهزة الكترونية ومواد غذائية عليهما.

وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد بانهيار ارفف مخزن على طريق السالمي السريع ووجود اشخاص محتجزين اسفل الانقاض وعلى الفور توجه رجال اطفاء 4 مراكز الى موقع البلاغ حيث تبين ان مخزنا به مواد غذائية واجهزة كهربائية انهارت ارففه وسقطت بما تحمل على عاملين، فتم على مدى ساعتين رفع الانقاض واخراج العاملين وهما مصابان بجروح وكسور خطيرة وتم نقلهم بحالة حرجة الى مستشفى الجهراء.

رجال الاطفاء وخلال عدة ساعات استطاعوا تأمين الموقع واخلاءه من العمال.

