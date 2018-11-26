عبدالله أحمد خلف الدخيل، 57 عاماً، شيع، الزهراء، ق4، 415، م16، ت: 97722740

زهرة حسين إسماعيل محميد، أرملة محمد حمد المتروك، 86 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 99505868، 99502112، النساء: حسينية أم البنين الأربعة، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، مقابل الدائري الخامس مباشرة، العزاء خلال فترة العصر فقط، ت: 99731300

فيصل فهد أحمد العبدالجليل، 71 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العبدالجليل، الروضة، ق5، خلف حديقة جمال عبدالناصر، مقابل شارع دمشق، ت: 99444998، النساء: مشرف، ق2، الشارع الثالث، م4، ت: 55188444

نوره متعب الفرتاج، زوجة بدر ناصر الطميان، 70 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: غرناطة، ق2، ش9، م270، ت: 66833322، النساء: السرة، ق5، شارع طارق بن زياد، م7، ت: 25355107

عبدالله جاسم محمد المسباح، 65 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: السرة، ق4، ش12، م15، ت: 97979556، النساء: الفيحاء، ق9، ش95، م15، ت: 66890009

رفعه جازع جمعان العجمي، 78 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الصباحية، ق3، ش11، م983، ت: 66247211، النساء: الصباحية، ق4، الشارع الثاني، م420، ت: 66030777

إنا لله وإنا إليه راجعون

