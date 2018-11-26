loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


عبدالله أحمد خلف الدخيل، 57 عاماً، شيع، الزهراء، ق4، 415، م16، ت: 97722740
زهرة حسين إسماعيل محميد، أرملة محمد حمد المتروك، 86 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 99505868، 99502112، النساء: حسينية أم البنين الأربعة، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، مقابل الدائري الخامس مباشرة، العزاء خلال فترة العصر فقط، ت: 99731300
فيصل فهد أحمد العبدالجليل، 71 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العبدالجليل، الروضة، ق5، خلف حديقة جمال عبدالناصر، مقابل شارع دمشق، ت: 99444998، النساء: مشرف، ق2، الشارع الثالث، م4، ت: 55188444
نوره متعب الفرتاج، زوجة بدر ناصر الطميان، 70 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: غرناطة، ق2، ش9، م270، ت: 66833322، النساء: السرة، ق5، شارع طارق بن زياد، م7، ت: 25355107
عبدالله جاسم محمد المسباح، 65 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: السرة، ق4، ش12، م15، ت: 97979556، النساء: الفيحاء، ق9، ش95، م15، ت: 66890009
رفعه جازع جمعان العجمي، 78 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الصباحية، ق3، ش11، م983، ت: 66247211، النساء: الصباحية، ق4، الشارع الثاني، م420، ت: 66030777
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة