الأولى

على وقع استجواب مجهول المصير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة يرى مراقبون انها مفصلية سيتحدد مستقبل العلاقة بين السلطتين اما تأزيم او تعاون، بعدما دخلت الحكومة ومجلس الأمة في مواجهة مبكرة بدأت بوادرها امس في اجتماع اللجنة المالية الذي ناقش قانون التقاعد المبكر، حيث رفضت الحكومة مقترحا نيابيا بشأنه، وأصرت على مشروع تقدمت به لتزيد الهوة بين الطرفين في التوافق على قانون يرضي الجانبين.

واعتبر وزير المالية د. نايف الحجرف أن المقترح النيابي حول التقاعد المبكر يلغي الحد الأدنى لسن التقاعد المطبق حاليا، ما يؤثر على 6 آلاف و400 موظف في قطاع الخدمات المدنية. وأوضح خلال طرحه رؤية الحكومة ان المقترح النيابي يسفر عن كلفة مرتفعة على الدولة ويتسبب في تكبد الميزانية العامة 375 مليون دينار، كما يؤدي الى عجز اكتواري إضافي بقيمة 1.4 مليار دينار لمؤسسة التأمينات، والى زيادة فجوة المهارات في الخدمة المدنية، فضلا عن احداث مزيد من الاضطراب في توازن سوق العمل.

وقال الحجرف ان الاتجاهات العالمية في سياسات التقاعد تفيد بأن الحد الأدنى لسن التقاعد في ارتفاع، وان الدول التي تقدم خيارات التقاعد المبكر تخصم مبلغا كبيرا من معاشات الذين يختارون هذا التقاعد.

وأوضح أن الحكومة تقترح أن يتحمل الموظفون الذين يتقاعدون مبكرا جزءا من الكلفة، مشيرا الى ان تخفيض المعاش التقاعدي سيكون بنسبة

5 % لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر ليكون ذلك متماشيا مع الاتجاهات العالمية.

وضرب مثلا فقال: انه اذا اختار الموظف التقاعد قبل 5 سنوات من المدة المقررة فسيتم تخفيض معاشه 5% عن كل سنة لتصل نسبة التخفيض الاجمالية الى 25% في تلك الحالة.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد ان الحكومة عرضت أمس مشروعا بقانون جديد مفاده تحمّل من يرغب في التقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مددهم. وأضاف: وفتح المشروع الحكومي المجال لاستفادة من يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية العام 2019، لافتا الى ان العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 حتى نهاية مارس المقبل، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5% عن كل سنة تقل عن السن المحددة، موضحا ان كلفة هذا المشروع تبلغ نحو 232 مليون دينار لمن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضناه بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.

وأشار إلى أنه بعدما أعادت الحكومة قانون التقاعد المبكر للمجلس تقدم نواب بمقترح جديد يلغي المادة الرابعة لتلافي أي مثلب ووافقنا بالاجماع عليه موضحا أننا وافقنا اليوم أمس على تعديل بان يكون خصم الـ 5% على الراتب الاساسي فقط.

وناشد خورشيد الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء ابداء التعاون في قانون التقاعد المبكر قائلا: نحن أكثر حرصاً على المال العام وقد مددنا يد التعاون بإلغاء المادة الرابعة من القانون لكن التأمينات لاتزال تتلاعب بالأرقام بطريقة غير صحيحة. واستطرد: نقدر معاناة المواطنين الذين ينتظرون التقاعد المبكر ونقول لهم حاضرين، لكن لا نلتفت لأصحاب نظريات المؤامرة ومنهم نواب سابقون، وزاد: قلت لوزير المالية ان الأخوة بالتأمينات سيضعونك في مأزق سياسي خصوصا أنهم يقومون بتسريب تعديلاتكم على قانون خفض سن التقاعد قبل علم اللجنة المالية البرلمانية وذلك يعد تلاعبا مرفوضا.

من جهته، كشف النائب علي الدقباسي عن اتمام طلب برلماني لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن خفض سن التقاعد في جلسة اليوم، وقال: أعرف حرص كل النواب على هذا التشريع الذي يخدم المجتمع، ويسهم في حل مشكلة عدم وجود فرص العمل فعليا وتشريعيا وعمليا.

وعلق بقوله: عبرنا المحطة الأولى نحو إقرار تعديل قانون التقاعد، ونشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية، ولا شك في حرص جميع النواب على تمرير هذا التشريع بالغ الأهمية، وعلى الحكومة إظهار التعاون مع المجلس بموافقتها خاصة بعد إلغاء المادة الرابعة موضع الجدل.