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تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة عشرة جائزة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية وذلك بقصر بيان. ووصل سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي وأعضاء اللجنة المنظمة.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وتفضل سمو امير البلاد بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.<