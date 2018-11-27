الأولى

قال مصدر مسؤول إن الكويت ستواجه العجز العائد للموازنة وان كان بنسبة قليلة عقب تراجعات أسعار النفط الاخيرة عبر دعم الطفرة في الايرادات غير النفطية.. حيث اتخذت البلاد خطوات جادة لدفع الايرادات الرديفة للنفط. وتابع المصدر في حديث مع النهار: لا يمكننا مجدداً الاقتراض من الخارج خاصة في ظل بقاء قانون الاستدانة الجديد دون اقرار، فيما ستستمر الحكومة في تغطية عجز العام المالي الحالي أياً كانت قيمته من الاحتياطي العام والبنوك المحلية عبر السندات والتورق.

و توقع انحسار العجز لحدود 3.5 مليارات دينار او أقل من 6.5 مليارات كانت متوقعة، خاصة ان النفط ظل في صعود قوي نسبيا في الاشهر الأخيرة فوق 70 و80 دولاراً لكن عودته في حدود 60 دولاراً أو أقل ستزيد فاتورة العجز ولو قليلاً.

ووضعت الكويت سعر أساس لبرميل النفط لموازنتها في 2018/2019 عند 50 دولاراً، فيما يبلغ سعر التعادل 75 دولاراً تقريباً.

وحققت الميزانية خلال الأشهر القليلة الماضية بعض الفوائض المالية.

ووفقاً لاخر سعر صادر عن مؤسسة البترول انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?41 دولار في تداولات الجمعة الماضية، ليبلغ 60?42 دولاراً.