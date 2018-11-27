الأولى

أكد مجلس الوزراء امس دعمه لديوان المحاسبة وما يقوم به من جهود مشهودة في المحافظة على المال والتصدي لمظاهر الفساد. وقرر تكليف لجانه المتخصصة بدراسة السبل العملية الكفيلة بتنفيذ توصيات الديوان التي استعرضها امام اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. (طالع ص 05)

وكان مجلس الوزراء اطلع على عرض تفصيلي قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي حول ملاحظات الديوان ومقترحاته بشأن السبل الكفيلة برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية وتلافي ملاحظاته.

وتأتي دعوة رئيس ديوان المحاسبة لحضور اجتماع مجلس الوزراء في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمحافظة على المال العام ودعم جهود تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

وأشاد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بالمبادرة الإيجابية التي قام بها مجلس الوزراء بدعوة ديوان المحاسبة، كما أشاد بدعم سمو الرئيس لديوان المحاسبة وتعاون الجهات الحكومية الملحوظ وما صدر من قرارات لمجلس الوزراء مؤخراً وقيام الجهات الحكومية بإجراء تحقيقات وإحالات لهيئة مكافحة الفساد. وأبدى الوزراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تعزيز الدور الرقابي للديوان ودعم التعاون بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية المختلفة تحقيقاً للأهداف المنشودة.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء الإيجابي وما تم خلاله من نقاش عملي بناء أتسم بالصراحة والوضوح. وتابع مجلس الوزراء بقلق وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية، وأثار الهزة الأرضية الارتدادية التي شعر بها سكان الكويت ببعض المناطق بالبلاد مساء يوم أمس الأول.

وقد عبر المجلس بهذا الصدد عن صادق تعازيه وبالغ مواساته وتعاطفه لأسر الضحايا والمتضررين جراء هذا الزلزال.

وهنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية والتي جرت بأجواء ديموقراطية شفافة التي شهدت مشاركة شعبية خلال تصويت أبناء الشعب البحريني الشقيق والتي عبروا من خلالها عن إيمانهم وتمسكهم بتجربتهم الديموقراطية. متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وولي عهده الأمين.

