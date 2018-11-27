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المنامة كونا: بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس زيارة إلى مصر. قادما من البحرين حيث قلده الملك حمد بن عيسى آل خليفة أرفع اوسمة البلاد تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز علاقات البلدين.

وفي المحطة الثالثة من جولته العربية وصل الأمير محمد بن سلمان مساء إلى مصر، في زيارة تستغرق يومين. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن زيارة ولي العهد السعودي ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قلّد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز علاقات البلدين وتطوير التعاون البحريني - السعودي. وأعرب الأمير محمد عن شكره الجزيل وتقديره البالغ للعاهل البحريني على منحه هذا الوسام متمنيا لمملكة البحرين وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة وللعلاقات البحرينية - السعودية المزيد من النمو والتطور.

وعقد الملك حمد والامير محمد بن سلمان جلسة محادثات استعرضا فيها مختلف المجالات إضافة إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين بلديهما حيال جميع القضايا بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا ان العاهل البحريني اكد خلال المباحثات أن العلاقات الوطيدة والمتينة بين البحرين والسعودية تستند إلى ركائز ثابتة وقوية من التعاون المثمر ووشائج القربى وروابط الإخاء بين البلدين. وجدد رفض مملكة البحرين التام لجميع محاولات استهداف السعودية مؤكدا أنها دولة الأمن والأمان والعدالة والحقوق المصونة وستبقى قوية وقادرة على صد كل من يحاول المس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية.