الأولى

إسطنبول - الوكالات: أعلن المدعي العام التركي، أمس، العثور على «المتعاون» الذي تخلص من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الادعاء، في بيان مقتضب، «تم التثبت من حدوث تواصل بين أحد أعضاء الفريق المتهم بقتل جمال خاشقجي، الذين نفذوا عملية القتل، مع مواطن سعودي يقيم في منطقة مدينة يالوفا بالقرب من اسطنبول، قبل يوم واحد من قتله».

وأشار الادعاء إلى أن «التقدير الأولي هو أن الحديث كان يدور عن إخفاء أو التخلص من جثة منها بعد تقطيعها».

وذكر النائب العام التركي أن اتصال المشتبه به «أبو حسين» بالمواطن السعودي صاحب الفيلا في يالوفا تمحور حول التخلص من جثة.

كما ذكرت النيابة العامة في إسطنبول أن مدعي عام المدينة سيعلن في بيان نتائج ومجرى البحث الذي يتم في مدينة يالوفا. وكانت الشرطة التركية وسعت،

أمس، نطاق عملية تفتيشها لتشمل فيلتين اثنتين بقرية صامانلي السياحية، بولاية يالوا «شمال غرب»، بعد اكتشافها وجود صلة بين المشتبهين السعوديين بمقتل خاشقجي، ومالك أحد الفلتين.

وبحسب المعلومات، نشرتها وكالة «الأناضول»، تبين للمحققين الأتراك وجود اتصال هاتفي بين بعض المشتبهين الـ 15 الذي قدموا للقنصلية في يوم مقتل خاشقجي، وبين رجل أعمال سعودي، يمتلك فيلا في يالوا.

وبعد استصدار التصاريح الرسمية من قبل القضاء التركي، أشرف النائب العام المسؤول عن التحقيق برفقة طاقم من وحدة مكافحة الإرهاب، بتفتيش فيلا المواطن السعودي وفيلا أخرى بجانبها. مشيرة الى ادعاءات تفيد بمغادرة مالك الفيلا تركيا بعد الاتصال الذي أجراه مع المشتبهين، وعدم العودة إليها منذ شهرين تقريبا.

وقالت الوكالة إن فرق الشرطة والدرك، اتخذت تدابير أمنية واسعة النطاق في المنطقة وبدأت بإجراء عمليات البحث في الموقع، بمشاركة كلاب مدربة وطائرة من دون طيار. وقد تم تركيز البحث على بئر في حديقة الفيلا. وذكرت صحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة أن المحققين يشتبهون في أن رفات خاشقجي مدفونة هناك.