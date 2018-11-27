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أبوظبي - أ.ف.ب: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة امس عفواً عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسس، مع تأكيد الاتهامات بحقه وأنّه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن. وعبّرت لندن عن «الامتنان» لدولة الإمارات التي قالت إن خطوة العفو عن الشاب البريطاني (31 عاماً) أتت انطلاقا من «العلاقات التاريخية والروابط القوية» بين الدولة الخليجية وبريطانيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فإن عائلة هيدجز قدّمت «التماساً للعفو» إلى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه».

وأضافت الوزارة ان الرئيس الاماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر الاحد عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنّه سيسمح له بمغادرة دولة الامارات «فور اكتمال الإجراءات الرسمية».

وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر «أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة».

وجاء الاعلان عن العفو بعدما عرضت على صحافيين في أبوظبي تسجيلات مصوّرة لتحقيقات مع هيدجز يقول فيها إنه عنصر في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6». وقال بيان تلاه في أبوظبي المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية والاقتصادية للامارات، وبـ«جمع وتحليل المعلومات العسكرية والسياسية حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن» حيث تقود مع السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة معترف بها. كما قام البريطاني بـ«جمع وتحليل المعلومات عن متخذي القرار بالدولة بما فيهم أفراد من الأسر الحاكمة».