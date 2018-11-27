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أعلنت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» امس عن احالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد واشرافيين في وزارة الدولة لشؤون الخدمات الى النيابة العامة.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في «نزاهة» د. محمد بوزبر في بيان صحافي: ان الهيئة تلقت بلاغا في 10 ابريل الماضي من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري يتضمن شبهة جريمة فساد في وزارة الخدمات.

وأضاف ان الوزيرة بوشهري شكلت العام الماضي لجنة خاصة بجرد الطوابع البريدية نتج عنها وجود عجز في عهدة تلك الطوابع بمبلغ مليون و236 الفا و316 دينارا. وأوضح ان الوزارة انتهت من اجراءات التحقيق الداخلي في 15 مارس الماضي وأوصت بوقف التحقيق مؤقتا واحالة البلاغ للهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأفاد بأنه «بعد تأكد «نزاهة» من توافر اساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وتحديدا جرائم الاختلاس والاضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، فضلا عن ثبوت خضوع المبلغ ضدهم لأحكام القانون المشار اليه قامت «نزاهة» باحالة وكيل وزارة مساعد وثلاثة اشرافيين في وزارة الخدمات الى النائب العام».

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والاجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، مثمنة دور المبلغين بكل صفاتهم الوظيفية في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مع الالتزام بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم وهي التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.