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أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن عدد المراجعين للجنة التعويضات عن خسائر الامطار والسيول بلغ خلال اليومين الماضيين 665 من المستوفين للبيانات والمستندات، مشيرة الى ان من بين هذا العدد 140 مطالبة بالتعويضات.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن عدد المراجعين امس بلغ حتى الساعة 11 صباحا 250 منهم 77 من المستوفين الشروط، لافتة إلى أن مطالباتهم شملت 23 مطالبة بخسائر عقارية و48 بخسائر مركبات، اضافة الى خسائر (أثاث).

وأشارت إلى أن عدد المراجعين اول من أمس الاحد بلغ 415 حيث تم تسلم 63 طلبا مستوفيا منهم موزعين على كويتيا وسعودي واحد وهنديين وفلبيني واحد واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية.

وذكرت أن مطالبات الأحد شملت أيضا خسائر شخصية (أثاث) بواقع 16 مطالبة وخسائر مركبات بـ 44 مطالبة وخسائر عقارية بـ 12 مطالبة فيما لم يستكمل باقي المتقدمين المستندات أو الأوراق المطلوبة.