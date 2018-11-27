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أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر عن تفعيل نظام الكتروني خاص بالتتبع الدقيق للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بواسطة الباركود من لحظة خروج الأدوية من الشركة المصنعة الى أن تصل الى المريض.

واشار الى أن هذا النظام متبع في 150 دولة حول العالم ومفعل في معظم شركات الأدوية العالمية ويهدف الى تأمين استخدام الأدوية وسلامة المرضى.

وبين أن انشاء مثل هذا النظام وتفعيله سوف يساعد في مكافحة الأدوية المزورة والمغشوشة ويسهل عملية سحب الأدوية عند الحاجة، اضافة الى معرفة الأدوية التي قد يساء استخدامها، لافتا الى ان هذا يأتي في نطاق ما تسعى اليه وزارة الصحة لتطوير استراتيجيتها في المحافظة على مأمونية الدواء وسلامة المرضى.