أول النهار

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة عشرة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية وذلك بقصر بيان. ووصل سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح والسادة أعضاء اللجنة المنظمة. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح كلمة.. قالت فيها: نحن في عالم واحد متواصل وحدته الاتصالات ومكنته التقنيات وطورته الابتكارات وفي زمن المجتمعات الذكية المتكئة على الأفكار المتدفقة والمهارات المتجددة تبرز أهمية ادارة التحول الرقمي والتفاعل المعرفي، وجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عايشت هذا العالم فعملت بطموح عال على طرح مبادرات تسهم في تكوين دوائر اقتصادية متقدمة وتهيئ للدخول في الصناعات الرقمية داعمة الأعمال الريادية والابداعات الشبابية تلبية لرؤية صاحب السمو في جعل الكويت مركزا اقليميا متقدما ماليا وتجاريا وتقنيا.

وأضافت ان الأوطان ان علت راياتها وان سطعت مناراتها فبأمير حليم قائد حكيم وأنتم يا صاحب السمو يعاضدكم ولي عهدكم الأمين سفر نقرأ فيه المعاني الانسانية والمآثر الخيرية مستشعرين أن العبارات لا تداني ما تستحقون من شكر ولا تفي ما تقدمون من فضل، مستدركة أما سمو الوالد الشيخ سالم العلي الصباح الذي تعلمنا منه معنى البناء الوطني والعطاء الانساني فان الكلمات تتقاصر عن شكره والاقرار بفضله.

وزادت السالم ان الأهداف العظيمة لا تتحقق الا بابداع المفكرين واخلاص المتطوعين وقد توافر ذلك في الجائزة فابتكرت الأفكار وتكاملت الأعمال فوجب الشكر والامتنان كما وجبت التهنئة للمتميزين أصحاب الانجازات الفائزين بأفضل المشروعات، مشيرة الى أن الله أكرم الكويت بالعزة والوئام وأنعم عليها بالأمن والسلام في ظل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين.

كما ألقى نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا المهندس بسام جايد الشمري كلمة اللجنة قال فيها: تمضي جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية نحو 2020 والتي تأتي مع انعطاف العالم نحو الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الجديدة و منها الذكاء الاصطناعي ما يعزز أهمية الصناعة الرقمية، مشيرا الى أبرز ما أنجزته الجائزة في هذا المضمار والمتجلي في الاشتراك في تنظيم ملتقى الذكاء الاصطناعي مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي استعرض الخبرات العالمية وألقى الضوء على المبادرات الواعدة محليا ودور هذا الذكاء في التعليم ووضع التوصيات وخارطة الطريق، واقامة جناح الجائزة بمعرض الكويت الدولي للكتاب ال43 تحت شعار (الذكاء الاصطناعي والروبوتات) والذي حقق تفاعلا كبيرا مع الجمهور وتمكن من ايصال آخر تطورات هذا الذكاء ومختلف تطبيقاته واستخداماته الحالية والمستقبلية الى المجتمع، اطلاق مسابقة (شفت الكويت) الثقافية في نسختها السادسة تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والروبوت) والتي تم توجيهها لجمهور معرض الكتاب بهدف مزدوج هو التوعية بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ودعم الثقافة من خلال الجوائز المقدمة حيث شارك بها (1246) وفاز بها (836) خلال 11 يوما، اقامة مجلس الحوار الثامن بعنوان (المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة في الكويت.. التحديات والطموحات) حضره نخبة من الشباب الكويتي العامل في الصناعة الرقمية، التركيز على المجتمعات الرقمية المتخصصة والواعدة المتمثلة بالمخترعين والمبادرين الرقميين ومطوري الألعاب الالكترونية والصناع والمساهمة في تحويل هذه المجتمعات الى صناعة رقمية مزدهرة تحقق للكويت والمنطقة ميزة تنافسية عالمية.

وتم عرض فيلم عن وسام المعلوماتية وهي أعلى جائزة تقديرية تمنح للمتميزين من الجهات والأفراد وفي هذا العام حصل عليه الاتحاد الدولي للاتصالات وقد ألقى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو كلمة بهذه المناسبة: وزاد الشمري: يشرفني أن أكون هنا اليوم لتلقي جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2018. أقبل هذه الجائزة المرموقة بالنيابة عن جميع أعضاء وموظفي الاتحاد السابقين والحاليين، مستطرداً ان الاتحاد يشكر دولة الكويت على زيادة مساهمتها في منظمتنا من خلال وحدتين اضافيتين.. لقد كان بلدك عضوا نشطا في اتحادنا منذ عام 1959 حيث لعب دورا مهما في أنشطتنا ومجلس الاتحاد، اسمحوا لي أن أهنئ الكويت على اعادة انتخابها في مجلس الاتحاد في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد 2018 في دبي قبل ثلاثة أسابيع فقط، مسترسلاً في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد قرارات جديدة بشأن قضايا مهمة مثل OTTs (خدمات التراسل عبر الانترنت) والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي والتي ستساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وضمان أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصدرا للخير وللجميع.

وقال لدينا الآن خطتان جديدتان استراتيجية ومالية مع أهداف طموحة لاتحادنا للسنوات الأربع القادمة حيث تستند استراتيجيتنا على 5 أهداف تتمثل في النمو والشمولية والاستدامة والابتكار والشراكة وستوجه هذه الأهداف الدور الرئيسي للاتحاد في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ومضى قائلاً: في الوقت الذي تمر فيه الكويت بتحول رقمي خاص بها تحت عنوان (رؤية الكويت 2035) مع مشاريع في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الالكتروني والمدن الذكية أنا هنا اليوم لاعادة تأكيد دور الاتحاد الدولي للاتصالات كشريك لكم في هذا المسعى، وتعد هذه الجائزة تأكيدا على تصميمنا على العمل معا لتسهيل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير خدمات أفضل للناس وتحقيق المرجو من الثورة الرقمية، وسيواصل الاتحاد العمل الجاد لينال شرف ثقة الكويت والتزامها الثابت، فشكراً لكم على هذه الجائزة. ثم ألقى منسق لجنة التأهيل الدكتور ثلايا عبدالعال الفوزان كلمة اللجنة. التي قال فيها لقد قرأت الجائزة حركة التاريخ ومعالم المستقبل منذ نشأتها الأولى عام 2001 فطرحت جائزة المعلوماتية التي امتدت الى الوطن العربي عام 2007 وهي جائزة سنوية تهدف الى اذكاء روح المنافسة بين المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني وجهات القطاع الخاص وتتميز باعتمادها على العمل التعاوني والتطوعي، وقد مرت عناوينها عبر ثمانية عشر عاما بعدة محطات مواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال الحيوي: فمن أفضل المواقع الالكترونية الى أفضل المشاريع التنموية والتطبيقات الذكية ثم أفضل الجهات العربية استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقلت بعد ذلك الى أفضل المشاريع التقنية على مستوى الوطن العربي حتى عامنا هذا شاملة جميع أنواع المشاريع من برمجيات ومختلف الأدوات الرقمية.

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية التي تعاونت معنا في انجاح جائزة المعلوماتية لدورتها الثامنة عشرة.

بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن جائزة المعلوماتية.

هذا وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد.

وتم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

